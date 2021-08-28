Акция "Крапивинская открытка" стартует в Тюмени

Акция "Крапивинская открытка" пройдет в Тюмени с 1 сентября по 14 октября в память о Владиславе Крапивине. Участникам предлагают сделать открытки по мотивам произведений писателя.

Инициаторами акции выступили специалисты Литературно-краеведческого центра. Даты выбраны неслучайно: 1 сентября - годовщина смерти детского писателя, а 14 октября – день его рождения.

Открытки можно будет делать в любой технике, размер – до А4. Организаторы считают, что самыми активными участниками станут дети и подростки от 7 до 15 лет, которые так любят произведения автора.

"В прошлом году мы проводили акцию "Крапивинские кораблики", и в ней участвовали в том числе и взрослые люди, которые приносили работы, отмечая, что любят Крапивина, поскольку выросли на его книгах", – отметила специалист центра Елена Киселева.

На открытке необходимо указать имя, фамилию, возраст, школу или творческую студию, фамилию преподавателя, а если делается групповая работа – список участников. Открытки можно приносить в учреждение лично по адресу ул. Первомайская, 14, направить почтой или же отправить фото по e-mail: citylib-litkrc@yandex.ru. В акции могут поучаствовать ребята не только из Тюмени, но и со всего региона.

Работы будут размещаться на одноименной выставке, а также на страницах "Литературное крыло" и "Литературный лицей" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, в дни проведения акции все желающие смогут бесплатно посетить постоянную библиотечную экспозицию "Славка с улицы Герцена", пишет "Тюменская область сегодня".