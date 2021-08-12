Пьяные водители могут стать "героями" соцсетей Госавтоинспекции Тюменской области

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области каждые выходные проводятся массовые проверки водителей на трезвость. Фото, видеоинформация о пьяных водителях Госавтоинспекция Тюменской области размещает на своих страницах соцсетях.

С начала 2021 года на дорогах региона с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 123 ДТП, в них погибли 19 человек и 181 человек травмирован. По статистике, в пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции выявляется наибольшее количество нетрезвых водителей, происходит всплеск "пьяных" ДТП. Очередное профилактическое мероприятие запланировано на 13-15 августа.

Госавтоинспекция призывает откликнуться неравнодушных к пьяному вождению жителей региона и сообщать о фактах неадекватного поведения водителей на дороге, случаях управления транспортом пьяными водителями в дежурную часть ГИБДД по телефонам 794-610, 794-552, либо 02.