39 пьяных водителей выявили в Тюменской области за сутки

09:25 25 июля 2021
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Фото https://vk.com/gibdd72

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 39 водителей в состоянии опьянения.

В Тюмени в субботу вечером в районе Моста влюбленных прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Пьяных водителей не было. Выявлено 17 нарушений ПДД, в том числе незаконная тонировка, отсутвие полиса ОСАГО и даже водительских прав. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , проверки , пьяные водители
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