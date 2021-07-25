39 пьяных водителей выявили в Тюменской области за сутки

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 39 водителей в состоянии опьянения.
В Тюмени в субботу вечером в районе Моста влюбленных прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Пьяных водителей не было. Выявлено 17 нарушений ПДД, в том числе незаконная тонировка, отсутвие полиса ОСАГО и даже водительских прав.
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