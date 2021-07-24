В летних лагерях Тюмени детей учат, как вести себя при пожаре и ЧС

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В пришколных лагерях Тюмени дети в ситуационно-ролевых играх участки, как правильно себя вести при пожаре.Занятия проводятся в рамках проекта "Я — спасатель!", за лето планируется обучить полезным навыкам около тысячи детей.

Цель проекта "Я — спасатель!" — сделать изучение правил ОБЖ более интересным и увеличить вовлеченность в него детей. Авторы предлагают детям настольную игру, в которой осваиваются теоретические знания, и ситуационно-ролевые механики. Организаторы уже провели две смены обучения, которые включили в себя 26 игр. На текущий момент участие в проекте "Я — спасатель!" приняли 340 детей.

Руководит проектом Максим Бойко, председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Он более 10 лет занимается общественной деятельностью в сфере безопасности населения. Деньги на проект появились благодаря победе на региональном конкурсе проектов "Моя идея.Pro". На "Я — спасатель!" организаторы получили максимальную сумму поддержки конкурса — 250 000 рублей.

Конкурс проектов "Моя идея" проводится на протяжении десяти лет. В июне на конкурсе было представлено 23 социальных инициативы. Максимальную финансовую поддержку – по 250 тысяч рублей — получили два проекта: "Я — ответственный донор" и "Я — спасатель!". Еще четырем комиссия присудила по 150 тысяч рублей, среди них студенческий бизнес-форум "ЭКЗО", проект "Быть в курсе" и спортивно-оздоровительные инициативы "Лига бокса" и "Ты в футболе". Команда из Нижнетавдинского района на организацию досуговой площадки "Могу научить!" получила 100 тысяч рублей, сообщает АиФ - Западная Сибирь.