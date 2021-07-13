В Тюмени пройдет ежегодный городской фестиваль детского творчества "Хоот веки"

В рамках празднования 435-летия со дня основания Тюмени, 31 июля, в сквере "Борцов революции" состоится фестиваль детского творчества "Хоот веки", посвященный творчеству Владислава Крапивина.

Фестиваль организован Центром культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры администрации Тюмени с целью творческого развития подрастающего поколения и популяризации произведений известного тюменского писателя, поэта и педагога.

Владислав Петрович – автор множества рассказов, повестей и романов. На невероятных приключениях героев его книг выросло уже не одно поколение девчонок и мальчишек. В книгах тюменского автора правит добро и справедливость, а дружба является главной ценностью.

К участию в фестивале приглашаются дети и молодёжь в возрасте от 6 до 27 лет включительно. Каждый из них сможет ближе познакомиться с творчеством писателя, проникнуться духом его рассказов и получить памятные призы. Творческие коллективы и исполнители фестиваля будут награждены благодарственными письмами и дипломами участников.

Фестиваль проводится по трем номинациям. Первая – "Техническое творчество": дизайн, робототехника и транспорт (новый облик бытовой и компьютерной техники, изделия в стиле "стимпанк", модели роботов из подручных материалов, беспилотный летательный транспорт и т.д.)

Следующая номинация – "Художественное слово", которая пройдет в формате онлайн. Каждый участник может предоставить один номер продолжительностью не более 5 минут по произведениям писателя. Номер записывается на видео в формате МP4 и отправляется на электронный адрес og@ckit72.ru до 25 июля. В день проведения праздника, 31 июля, работы будут транслироваться на экране уличного кинотеатра на территории Арт-пространства на Масловском взвозе.

Заключительная номинация – "Изобразительное искусство". Участникам предстоит создать рисунки и иллюстрации по произведениям Владислава Крапивина. Это могут быть обложки к книгам писателя, пейзажи в его повестях или герои любимых романов. Все рисунки, предоставленные на фестиваль, будут участвовать в выставке без предварительного отбора.

Узнать правила участия и предоставления работ, а также сроки подачи заявок можно в положении о проведении городского фестиваля детского творчества "Хоот веки".