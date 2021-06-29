Тюменцам напоминают, как избежать теплового удара

На этой неделе синоптики обещают тюменцам практически аномальную жару. По предварительным прогнозам, в дневные часы воздух будет прогреваться до 37ºС.

Особенно уязвимыми в жару становятся люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, имеющие лишний вес, а также беременные женщины.

Для таких людей важно контролировать артериальное давление и пульс и иметь постоянный доступ к питьевой воде. И не пропускать прием лекарственных препаратов. Когда говоримо воде, то подразумеваем не только утоление жажды. Время от времени можно смачивать лицо, шею, локтевые и коленные сгибы — там проходят сосуды, и это помогает охладить организм.

Естественно, в такую жару для людей с хроническими заболеваниями не может быть и речи о работе на приусадебных участках, дачах — это крайне серьезная нагрузка на организм.

Беременным женщинам максимально рекомендуется соблюдать режим дня и питания – не пренебрегать дневным сном и прогулками в утренние и вечерние часы в тенистых скверах.

Но и довольно здоровым людям в жару может быть тяжело: снижается работоспособность, повышается утомляемость. В этой связи тюменские врачи рекомендуют постараться исключить нахождение на улице в самый зной; пить больше воды; употреблять легкую пищу; снизить количество кофеина. Также предостерегают курильщиков – риск тромбообразования в жару кратно возрастает и курение только усугубляет ситуацию.

Еще из общих советов на которых настаивают дерматологи: легкая одежда, головной убор, солнцезащитные очки.

"Для относительно здоровых людей порекомендую планировать свое перемещение в течение дня по городу – буквально короткими перебежками. Если пешком — в зоне деревьев, по теневой стороне. Если где-то на открытом пространстве — должен быть головной убор, в условиях нашего климата этого будет достаточно, чтобы комфортно перенести жару — предотвратить негативное влияние солнца на 30-40%. С собой также можно брать небольшую бутылочку воды", — комментирует Олег Федорович Нестеров, заведующий учебным отделом Станции скорой медицинской помощи.

Первая помощь при солнечном, тепловом ударе

Признаки: слабость, потеря ориентации и головокружение, головная боль, чувство нехватки воздуха, сердцебиение, рвота, похолодание кожных покровов, появление "мушек" перед глазами.

До прибытия медиков переместите пострадавшего в прохладное место и уложите его в горизонтальное положение, так чтобы ноги были выше уровня туловища. Ослабьте воротник, галстук на пострадавшем и проведите охлаждающие процедуры: наложите холодный компресс на лоб, шею, подмышечные ямки и паховую область, обеспечьте приток свежего воздуха, опрыскивайте кожу водой комнатной температуры (25-30°С). Дайте выпить несколько глотков прохладной воды. Если он без сознания, уложите его на бок.