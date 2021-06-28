На тюменских дорогах от вождения отстранили 80 пьяных водителей

В ГИБДД подвели итоги мероприятий по предупреждению пьяного вождения, которые прошли в Тюменской области с пятницы по воскресенье. За трое суток автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении 81 водителя, управляющего транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков, еще 11 задержаны этой ночью, с нуля до шести часов утра.
"Антирекорд по содержанию алкоголя в парах выдыхаемого воздуха установил 37-летний автомобилист из деревни Тугалово Уватского района. Водитель пояснил автоинспекторам: пили с другом, потом поехали на автомобиле Daewoo Matiz кататься по деревне. Показания алкотестера составили 1,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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