Врачи Ишима оказали своевременную помощь 91-летнему жителю Бердюжья с инсультом

91-летний житель Бердюжья Вениамин Матвеевич Хлынов поступил в первичное сосудистое отделение Областной больницы №4 в Ишиме. Пожилой мужчина почувствовал недомогание после утренней зарядки, а его сын заметил признаки инсульта. Врачи смогли оказать экстренную помощь и спасти пациенту жизнь, ветеран уже пошел на поправку.

"Я увидел, что у отца после прогулки изменилась речь, стала несвязной, непонятной, и руку поднять он не смог самостоятельно, мне сразу стало понятно, что это инсульт. Вызвал скорую помощь, бригада Бердюжской районной больницы приехала очень быстро, сразу начали проводить манипуляции, погрузили и увезли в Ишим. Что послужило причиной инсульта - сказать сложно. Возможно, это несвоевременный прием лекарств от высокого давления", - рассказалсын пациента Анатолий Вениаминович.

Пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения госпитализируются в сосудистый центр Ишима. Это специализированный стационар, где есть возможность проведения тромболизиса в условиях блока интенсивной терапии. Врачи скорой помощи заранее информируют специализированную бригаду отделения о том, что везут тяжелого пациента. При его поступлении сразу проводят ряд обследований, в том числе компьютерную томографию для исключения или подтверждения инсульта.

Врач-невролог Екатерина Голубева, принимавшая пожилого пациента, подтвердила ишемический инсульт и незамедлительно провела системный тромболизис. Эту процедуру проводят в первые 4,5 часа с момента развития симптомов заболевания, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Дедушка уже самостоятельно передвигается, разговаривает, все функции восстановились. Он готовится к выписке. Благодаря его регулярной физической активности и своевременной госпитализации мы видим такой результат", прокомментировала лечащий врач.