В Тюменской области снижается распространение наркомании

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Международный день борьбы с наркоманией отмечают 26 июня. В Тюменской области показатель заболеваемости наркоманией за последние три года существенно снизился - на 42,4%. Регион занимает 27 место из 85 субъектов РФ в антинаркотическом рейтинге эффективности. Однако актуальности проблема не теряет.

Для снижения смертности и отравлений наркотическими и психотропными веществами в Тюменской области была разработана масштабная профилактическая программа. В рамках межведомственной "дорожной карты" проводятся информационные мероприятия, направленные на предупреждение наркомании среди молодёжи, а также профилактику смертности от передозировок наркотиками среди наркозависимых.

По инициативе антинаркотической комиссии г. Тюмени для 35 волонтеров негосударственных реабилитационных центров, представителей общественных организаций и просто неравнодушных людей провели обучающий семинар по вопросам оказания доврачебной помощи лицам с признаками передозировки наркотическим средством. Спикерами выступили специалисты станции скорой медицинской помощи и Областного наркологического диспансера. Встреча прошла в формате живой беседы с отработкой практических навыков на специальном манекене.

Активную позицию в профилактике отравлений наркотиками занимают и психиатры-наркологи, медицинские психологи Областного наркологического диспансера. С начала года они провели 16 специализированных семинаров, участниками которых стали 206 человек. Также они разработали и передали в медицинские учреждения алгоритм выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ, и памятку для пациентов об опасности метадона.

Помощь в профилактике наркомании медицинским организациям оказывают негосударственные организации, осуществляющие комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Снижение уровня смертности населения из-за потребления наркотиков – стратегическая цель антинаркотической политики. Только совместные усилия позволят если не полностью справиться с этой проблемой, то значительно снизить ее напряженность", - прокомментировала заведующая диспансерным отделением ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" Оксана Конищева.