В Тюменской области помогают наркозависимым

Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" Оксана Конищева рассказала о реабилитации наркозависимых. За последние годы в Тюменской области стабилизировалась ситуация с наркоманией. В регионе не регистрируют подъем заболеваемости, повышение уровня отравлений, в том числе со смертельным исходом.



Концепция реабилитации больных наркоманией должна предусматривать интегративный подход к каждому больному, а также бригадный метод работы с больными разных специалистов в области наркологической помощи: врача психиатра-нарколога, клинического психолога, психотерапевта, специалиста по социальной работе, социального работника. Каждый из этих специалистов в процессе медико-социальной реабилитации выполняет свою роль, но эффективность, конечно, во многом будет зависеть от самого пациента, его мотивации вести трезвый образ жизни.

Проведение детоксикации, купирование абстинентных и психотических расстройств, лекарственная терапия, направленная на подавление проявлений патологического влечения к наркотикам – это только начало. Затем требуется личностная и социальная реабилитация.

Сегодня в Тюменской области есть возможность в полном объеме пройти медико-социальную реабилитацию. Лица, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность пройти все этапы бесплатно, в рамках ОМС. Кроме диспансерного отделения, есть отделения неотложной, плановой наркологической помощи, отделение медико-социальной реабилитации, сообщает Тюменская область сегодня.