В Арт-пространстве на набережной презентовали проект "Индустрия победы"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Презентация проекта "Индустрия победы" состоялась в День памяти и скорби в арт-пространстве на набережной. Принять участие в мероприятии и узнать новые факты о подвиге тюменских тыловиков могли все желающие.

Проект заинтересовал тюменцев всех возрастов: его участниками стали дети, подростки, взрослые и пожилые люди. На презентации присутствовавшие узнали о героической истории нашего города.

В Тюменской области во время Великой Отечественной войны работали около 40 предприятий, в том числе эвакуированных. Часть заводов перестала существовать, от них не осталось ни зданий, ни музеев, ни архивов. Зачастую о предприятиях не знают даже внуки и правнуки ветеранов, трудившихся в военное время в Тюмени.

На большом экране уличного кинотеатра ведущая показала презентацию с фотографиями военных лет, познакомила участников с их историями и рассказала о подвигах людей. В презентации с творческими номерами выступили тюменский автор-исполнитель Илья Татаринов, студенты ТюмГМУ и учащиеся Детской школы искусств "Гармония".

Среди приглашённых гостей, посетивших мероприятие, были председатель совета ОДПО "Ребячья республика" Ольга Гуртовая, ветеран Тюменского завода автотракторного электрооборудования Лобанова Татьяна Николаевна, а также ветеран судостроительного завода Юрий Артемьевич Андреев – он рассказал свои истории о молодых людях, которые превозмогали все лишения и работали за нашу победу на судостроительном заводе.

"Совсем немного времени прошло с присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести". Проект "Индустрия Победы" принял участие в работе над присвоением этого почетного звания. Мы благодарим наших партнёров, ветеранов, молодых волонтеров! Благодаря вашей работе тюменцы будут помнить о том великом подвиге, который совершил наш народ", – подытожила Ольга Гуртовая.

Всем гостям мероприятия были вручены благодарственные письма и настольные игры, которые сделаны по материалам проекта: в них отражены предприятия, работающие во времена войны на территории юга Тюменской области.

"Индустрия победы" реализуется Центром компетенций "Высотa" и ОДПО "Ребячья Республика" при поддержке "Фонда президентских грантов" с 2018 года. Партнёрами проекта стали арт-пространство "Время Победы", музыкальная студия Тюменского государственного медицинского университета, Тюменское региональное отделение "Российское движение школьников".