Как тюменцам собрать ребенка в летний лагерь

Многие тюменские семьи на летние каникулы отправляют детей в загородные лагеря. Чтобы ребенку было комфортно, важно правильно собрать для него вещи и не забыть самое нужное.

Как отмечают специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии, список вещей лучше составить в двух экземплярах – для ребенка и для себя. В конце смены это поможет проверить, все ли на месте. Не стоит давать с собой в лагерь сладости, скоропортящиеся или вредные продукты. Запрещены газировка, соки, консервы, лапша моментального приготовления. В лагерях дети обеспечены сбалансированным питанием.

Когда сумка или чемодан собран, выделите его любым удобным способом. Можно сделать наклейку или другую яркую отметку, чтобы ребенок мог быстро распознать свои вещи среди багажа других детей.

Если разрешено взять с собой гаджеты, то не давайте ребенку дорогих и хрупких вещей. Лучше отдать предпочтение бюджетной технике, ведь в лагере ее могут сломать или потерять, пишет "Тюменская область сегодня".