В Тюмени проводят флешмоб "Должны смеяться дети"

Флешмоб "Должны смеяться дети" стартовал в Тюмени накануне 1 июня. Юным жителям областной столицы предлагают в социальных сетях поделиться счастливыми моментами детства.

Тематическую акцию запустил ДК "Орфей" на своей странице "ВКонтакте". Здесь же до 1 июня принимают заявки личным сообщением. Участники представляют целые серии снимков, в том числе компаниями, семьями и коллективами.

А 1 июня "Орфей" приглашает всех желающих на праздничную программу "Приключения Незнайки и его друзей!", которая начнется в 16 часов на уличной площади на ул. 70 лет Октября, 5в. Ожидается яркая весёлая программа, игры, конкурс рисунков на асфальте, а также зажигательные танцы. Возрастных ограничений нет, вход свободный, пишет "Вслух.ру".