Археологический музей-заповедник приглашает любителей рыбалки на необычную экскурсию

Археологический музей-заповедник на озере Андреевском приглашает тюменцев и гостей города на экскурсию "Без труда не выловишь и рыбку из пруда".

Гости узнают, какую рыбу добывали на берегах Андреевских озёр в период энеолита, какие рыболовные снасти использовали наши предки и о других секретах древнейшего промысла. Мероприятие посвящено Дню труда.

Экскурсии проводятся 1 апреля в 14:00. Археологический музей-заповедник находится на 23 км Федеральной трассы "Тюмень-Омск". Стоимость участия для группы до 5 человек - 500 рублей. При покупке билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 475 рублей. Подробнее по телефону: 8 (3452) 766-767. Возрастная категория 6+