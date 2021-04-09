В Ишиме 82-летнюю женщину спасли врачи после третьего инсульта

Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишима

В Ишимском районе 82-летнюю пенсионерку удалось спасти от инсульта. 11 лет назад она уже перенесла инфаркт и с разницей в три года два инсульта.

Бабушка почувствовала себя плохо утром. На фоне гипертонического криза развилась слабость в левой руке и ноге, нарушилась речь, появилась асимметрия лица. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В 10.28 больную экстренно доставили в первичное сосудистое отделение Областной больницы №4 г. Ишима.

"Бабушке повезло с родственниками – благодаря их бдительности пациентку доставили в так называемое "терапевтическое окно". Это временной интервал, когда при ишемическом инсульте можно восстановить кровообращение в головном мозге. Если точное время начала симптомов неизвестно, за точку отсчета "терапевтического окна" принимается момент, когда пациента последний раз видели здоровым, — рассказывает врач-невролог Екатерина Голубева. — При поступлении к нам мы выполнили нейровизуализацию, исключили противопоказания к проведению тромболитической терапии, провели высокотехнологичное лечение".

Тромболизис позволил минимизировать последствия инсульта. Через час после процедуры у пациентки уже были заметны улучшения. Сейчас она разговаривает, самостоятельно ходит и способна заботиться о себе. Врачи надеются, что оставшийся лёгкий неврологический дефицит после мозговой катастрофы удастся нивелировать в период реабилитации.