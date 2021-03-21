Лед на тюменских водоемах становится опасным

С наступлением потепления специалисты Областной службы экстренного реагирования рекомендуют тюменцам не выходить на лед. Внешне он еще кажется толстым и крепким, но на самом деле он начинает быстро таять и слабеть, а поэтому возрастает риск сквозь него провалиться.

Начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин отметил, что весной ледовый покров меняет свои структурные свойства. Он становится рыхлым, пористым, непрочным. Необходимо быть внимательней самому и быть ответственным за детей.

Если человек провалился под лед, и вы готовы оказать ему помощь, важно приближаться к полынье только ползком, широко раскинув руки. Следует увеличить площадь опоры с помощью фанеры или доски. Ни в коем случае нельзя подползать к краю полыньи. Чтобы вытащить пострадавшего, лучше бросить ему шарф, ремень или длинную палку. Вытащенного из воды человека важно быстро доставить в теплое место, переодеть в сухую одежду и напоить теплым чаем, пишет "Тюменская область сегодня".