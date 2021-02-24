В Тюмени откроется выставка к 55-летию библиотеки для слепых

Завтра, 25 февраля, в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева состоится открытие выставки "Библиотека: пространство равных возможностей".

В этом году 1 июля филиалу ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" исполняется 55 лет. Выставка расскажет об основных вехах истории специальной библиотеки, раскроет специфику письма и чтения по системе Брайля, познакомит с этапами эволюции носителей "говорящей" книги.

На выставке будут представлены необычные экспонаты: фотографии незрячего педагога из Ялуторовска Николая Мирюгина, картины слабовидящего читателя Вячеслава Омутова, картина и керамические изделия незрячих скульпторов из Санкт-Петербурга, подаренные библиотеке.

Начало мероприятия в 15 часов. Записаться на открытие выставки можно по телефонам: 565-300; 227-040; 505-302.