В Тюмени откроется выставка к 55-летию библиотеки для слепых

14:25 24 февраля 2021
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Завтра, 25 февраля, в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева состоится открытие выставки "Библиотека: пространство равных возможностей". 

В этом году 1 июля филиалу ГАУК ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" исполняется 55 лет. Выставка расскажет об основных вехах истории специальной библиотеки, раскроет специфику письма и чтения по системе Брайля, познакомит с этапами эволюции носителей "говорящей" книги. 

На выставке будут представлены необычные экспонаты: фотографии незрячего педагога из Ялуторовска Николая Мирюгина, картины слабовидящего читателя Вячеслава Омутова, картина и керамические изделия незрячих скульпторов из Санкт-Петербурга, подаренные библиотеке.

Начало мероприятия в 15 часов. Записаться на открытие выставки можно по телефонам: 565-300; 227-040; 505-302. 

Теги: библиотека , выставка , слепые
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