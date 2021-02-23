Тюменский район привлекает инвесторов

Почти 100 инвестиционных проектов находятся в реестре администрации Тюменского района на сопровождении по данным на начало февраля 2021 года. Общий объем инвестиций по ним составляет более 22 млрд. рублей, а количество планируемых к созданию рабочих мест – 3 400.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, шесть масштабных инвестиционных проектов реализуется в Московском, Червишевском, Наримановском, Мальковском и Каменском муниципальных образованиях. 19 компаний осуществляют свои проекты на территории индустриальных парков. Из них 12 инвестпроектов размещены в Боровском, который сегодня полностью заполнен. В 2020 году в индустриальном парке прописались две компании: ООО "Техносваркомплект" (сварочное оборудование и расходные материалы для сварки) и "ВЭБ-Инвест" (переработка мяса индейки и утки, мясные полуфабрикаты).

В составе Богандинского индустриального парка - семь предприятий. В 2020 году сюда вошли: "Инновационные технологии" с производством составов для глушения скважин и "Армкреп" с производством композитных арматуры и профиля. Всего в 2020 году в районе было реализовано 20 инвестпроектов.

Например, в Червишево научный центр селекции рыб ООО "Рыбное подворье" занялся разведением стерляди и форели, начались поставки товарной рыбы на тюменский рынок. Открыта новая ветеринарная клиника в п.Боровский, а индивидуальный предприниматель Эвклид Терсенов построил автомоечный комплекс самообслуживания в д. Патрушева. Завершается проект создания гастробара "СЫРНИК" в с. Луговое, где будут готовить почти все блюда из сыра собственного производства.

В течение 2021 года запланирована реализация еще 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд. рублей, где будут работать еще более 300 человек.