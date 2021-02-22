Жительница Юргинского района освоила профессию сварщика

Жительница Лабинского сельского поселения Юргинского района Надежда Разманова освоила непривычную для женского пола профессию сварщика. Поначалу было непросто, но теперь она освоилась, а односельчане не сомневаются в ее навыках.

Надежда рассказала, что выбирала профессию наугад: после 9 класса не знала, куда пойти, поэтому просто ткнула пальцем в список специальностей. Попала на сварщика.

"Куда палец указал, туда и пошла. Сначала думала, что будет тяжело, но потом с каждым занятием становилось все интереснее и интереснее", – вспоминает она.

Предвзятость от преподавателей была – не верили, что единственная девушка в группе может сравниться с другими студентами. Но как только Надежда бралась за сварочный аппарат, предрассудки исчезали. Жители села тоже уже знают – пол на профессионализме не сказывается. Сама Надежда ничего особенного в работе сварщицей не видит. Зато очень удивляется соседке, которая работает трактористкой, пишет "Вслух.ру".