Тюменцам показали романтический перформанс

20:22 14 февраля 2021
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vk.com

В молодежном театральном центре "Космос" в День всех влюбленных идет спектакль "КонтемпРомансы" от мастерской современного танца (МСТ). 

Хореографический перформанс - это танцевальное романтическое путешествие в чувственность и откровенность двух людей, которого особенно хочется в праздник всех влюбленных, сообщается в группе МСТ в "ВКонтакте". Хореография и постановка спектакля - за руководителем МСТ Александрой Балецкой, дизайном занимался Виталий Лазаренко.

Как в одной из бесед с журналистами отметила Балецкая, это одна из самых позитивных ее работ - языком танца спектакль рассказывает о многоликости любви7

Учитывая интерес к спектаклю со стороны зрителей, чтобы обеспечить безопасную рассадку, спектакль покажут сегодня дважды - в 18 и 20 часов.

Теги: День влюбленных , спектакли , танцы , творчество
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