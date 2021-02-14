Тюменцам показали романтический перформанс

В молодежном театральном центре "Космос" в День всех влюбленных идет спектакль "КонтемпРомансы" от мастерской современного танца (МСТ).

Хореографический перформанс - это танцевальное романтическое путешествие в чувственность и откровенность двух людей, которого особенно хочется в праздник всех влюбленных, сообщается в группе МСТ в "ВКонтакте". Хореография и постановка спектакля - за руководителем МСТ Александрой Балецкой, дизайном занимался Виталий Лазаренко.

Как в одной из бесед с журналистами отметила Балецкая, это одна из самых позитивных ее работ - языком танца спектакль рассказывает о многоликости любви7

Учитывая интерес к спектаклю со стороны зрителей, чтобы обеспечить безопасную рассадку, спектакль покажут сегодня дважды - в 18 и 20 часов.