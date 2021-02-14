Сердечную почту запустили в Тюмени

Региональный центр "Семья" в День влюбленных в Тюмени ежегодно проводит акцию "Дарите книги с любовью". Все желающие могут передать книги для подопечных центра, многодетных семей. В этом году организаторы к книгам добавили открытки-валентинки - символ признательности и душевного тепла. Так родилась новая акция - "Оранжевые сердца", сообщает ИА "Тюменская линия".

"Уже в первый день мы получили много позитивных откликов. Всем нравится дарить и получать валентинки. Кто приносит одежду или книги в "Лавку добра", передают открытки тем, кто этими вещами будет пользоваться. Они, в свою очередь, благодарят валентинками дарителей. Также активно включились воспитанники центра, воспитатели - получилась такая "сердечная почта". Думаю, теперь она станет традицией", - рассказала ведущий специалист центра "Семья" Ирина Кустова.

Акция продолжится до 21 февраля. Ящики для сбора открыток находятся в отделении центра на ул. Ермака, 1а и в "Лавке добра" на ул. Амурской, 150. Помимо готовых открыток, в них можно отправлять рисунки или просто записки с добрыми пожеланиями.