В "Космосе" раздают оригинальные открытки про любовь

12:35 14 февраля 2021
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vk.com

Открытки ко Дню всех влюбленных выпустил Тюменский театральный центр "Космос". Их может получить любой желающий на стойке у адимистратора сегодня до 22:00.

Космос | Молодежный театральный центр:

Мы создали красивые октрыточки ко Дню всех влюбленных, которые ты сможешь взять и подарить своей второй половинке. Забирай, фоткай, выкладывай в сеть и отмечай нас. Посылаем тебе нашу любовь и сердечки 💞

Получить открытку, которая может стать оригинальным подарком, очень просто. Нужно прийти с 10:00 до 22:00 в МТЦ "Космос", он находится по адресу: улица Республики, 165а, и попросить у администратора открытку, пишет "АиФ".

Теги: акции , День влюбленных , открытки , театры
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