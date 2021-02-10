Тюменцев проконсультируют насчет нотариальных сделок

Завтра, 11 февраля, на прямой линии Тюменского Росреестра жители региона смогут задать вопросы о нотариальных сделках.

С 11 до 12 часов заместитель начальника отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначения Управления Росреестра по Тюменской области Нина Воронина ответит на вопросы граждан о необходимости нотариального удостоверения сделок в соответствии с нормами действующего законодательства.

Прямая телефонная линия состоится по телефону (3452) 43-28-43.