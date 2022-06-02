На прием к нотариусу можно будет записаться на сайте Госуслуг

Перечень госуслуг, которое можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг появятся семь новых сервисов, в том числе запись на прием к нотариусу, сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РФ.
Сервис записи на прием к нотариусу на сайте госуслуг будет иметь две опции: одна позволит записаться на прием по вопросу, связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство, вторая – на прием по всем остальным вопросам.
В числе новых услуг также получение выписки из бюро кредитных историй. Предприниматели смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и других.
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