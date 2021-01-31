В Тюменской области выбрали юных кибергениев

В Тюменской области завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике. Абсолютными победителями среди 8, 9 и 11 классов стали ученики областной физико-математической школы.

Как сообщили в департаменте образования и науки региона, в течение двух дней участники олимпиады решали задачи, рассчитанные не только на глубокие знания школьной программы, но и на широкий кругозор. Задания были ориентированы на знания по математике, комбинаторике, модульной арифметики, дискретной математике, компьютерной математике, теории графов, теории автоматов. Почти все участники использовали языки программирования Python и C++, причем некоторые писали сразу на 2 языках.

Председатель жюри Марина Воробьева отметила, что участникам необходимо разработать алгоритм и чётко понимать временную сложность алгоритма, чтобы знать, какие подзадачи может "пройти" программа. Это не входит в школьную программу по информатике.

"Например, в задаче "Антенна" надо было помочь членам экспедиции на Марсе, которые должны были собрать антенну из нескольких тысяч деталей, т.е. соединить всё таким образом, чтобы расстояние между любыми двумя соседними перекладинами антенны было одинаковым. К сожалению, члены экспедиции забыли инструкцию по сборке антенны на Земле, а передать её на Марс не представляется возможным — ведь антенна ещё не собрана. Необходимо написать программу, которая по характеристикам деталей антенны находит правильный вариант сборки.

Для получения решения можно прийти, используя решения более простых подзадач, модификации жадного алгоритма или решения поиска гамильтонова пути", - рассказала эксперт.

В региональном этапе приняли участие более 80 учеников из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Это на треть больше, чем в 2019 году.