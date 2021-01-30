В сосудистом отделении ОКБ №1 налажена помощь пациентам с инсультом

С открытия первичного сосудистого отделения в Областной клинической больницы №1 в июле 2020 года стационарное лечение прошли 276 пациентов с инсультом. В 2021 году планируется дальнейшее развитие подразделения.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, сосудистый центр открылся в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и призван обеспечить доступность специализированной помощи при инсульте. При поступлении пациента оперативно проводится забор анализов и высокотехнологичная диагностика. В случае острого нарушения мозгового кровообращения врачи ОКБ №1 оказывают экстренную помощь как жителям Тюмени и Тюменского района, так и ряда прилегающих территорий Свердловской области.

Тромболитическую терапию в стенах отделения провели 34 больным, а 17 пациентам - процедуру тромбоэкстракции (механического удаления тромба из сосудистого русла).

Одновременно может лечить 20 пациентов, которые проходят курс от 10 до 14 дней. С каждым поэтапно работает целая команда специалистов: невролог, анестезиолог, кардиолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре, логопед, психолог, физиотерапевт. Помогает и слаженная работа всех специалистов - от приёмного, реанимационного и кардиологического отделений до клинической лаборатории и диагностической службы, а также специалисты-реабилитологи.

В планах - ввести в штат социального работника. "Также на постоянной основе планируем проводить операции эндартерэктомии – удаление холестериновых бляшек из просвета сосуда. При стенозах общей или внутренней сонной артерии это - профилактика инсульта, как первичного, так и повторного", - рассказал заведующий отделением Рашит Раемгулов.