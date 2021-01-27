В Голышманово задержали мужчину, незаконно рубившего лес на тракторе приятеля

12:11 27 января 2021
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В Голышмановском городском округе полиция задержала жителя поселка Комсомольский, когда он на тракторе вывозил из леса деревья, на заготовку которых у него не было разрешения.

Как оказалось, вырубленные деревья мужчина вывозил из леса на тракторе своего знакомого. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 55 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до трехсот тысяч рублей. 

Теги: чёрный лесоруб
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