В Голышманово задержали мужчину, незаконно рубившего лес на тракторе приятеля

В Голышмановском городском округе полиция задержала жителя поселка Комсомольский, когда он на тракторе вывозил из леса деревья, на заготовку которых у него не было разрешения.

Как оказалось, вырубленные деревья мужчина вывозил из леса на тракторе своего знакомого. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 55 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до трехсот тысяч рублей.