В Голышманово выплатят компенсацию мальчику, на которого опрокинулась раковина

Голышмановский районный суд Тюменской области вынес решение о взыскании со школы 15 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда в пользу ребенка.

Инцидент произошел 24 сентября 2020 года в селе Усть-Ламенка в детском саду "Буратино", который является отделением Голышмановской средней школы №2.

После прогулки 5-летний мальчик пошел умываться и повис на раковине. Она опрокинулась на него, причинив легкий вред здоровью.

"Согласно акту о расследовании несчастного случая причиной происшествия стало ветхое крепление раковины. Она была привязана проволокой к трубе. Крепление не менялось более 30 лет и проржавело", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В декабре мать пострадавшего обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Учреждение признало иск в суде. После происшествия раковину закрепили надлежащим образом.

Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу ребенка 15 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.