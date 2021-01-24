На первой в регионе Армянской апостольской церкви готовятся возвести купол

Источник: Союз армян Тюменской области

Продолжается строительство первой в регионе Армянской апостольской церкви. Она появится в п. Березняки на пересечении улиц Заводуковская и Омутинская. На данный момент идут работы по кладке камней вдоль купола церкви, чтобы в дальнейшем возвести конусообразный купол.

На месте будущей церкви работает спецтехника, в частности, кран с грузоподъемностью в 25 тонн. Также проводятся работы по строительству дома священнослужителя. Как уточнили в союзе армян Тюменской области, основные работы уже заверены, идут процессы по монтажу держателей снега на крыше.

Территория для строительства церкви выбрана неслучайно, так как по программе благоустройства города в этой части поселка не планируется возведение высотных зданий, пишет "Тюменская область сегодня".