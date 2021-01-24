В 2020 году тоболяки давали новорожденным редкие имена

В Тобольске за 2020 года родилось 1 тыс. 511 детей, из них 74 мальчиков и 753 девочки. На свет появилось 13 двоен. Новорожденным давали, в основном, распространенные имена, но некоторые родители решили соригинальничать.

Как сообщили в местном ЗАГСе, самыми популярными женскими именами для родившихся малышей стали Дарья, Ева, Полина, Виктория, София. Мальчикам давали чаще всего имена Александр, Артем, Иван, Амир, Максим.

Но были выбраны и довольно редкие имена. Так, за прошедший год в Тобольске родились Радость, Аврора, Веста, Маруся, Лукерья, а также Еремей, Ерофей, Ефим, Матвей, Прохор, пишет "Вслух.ру".

Отметим, первого малыша, родившегося в 2021 году, назвали Иваном. По традиции в городе поздравили родителей – Александра и Светлану Касьяновых.