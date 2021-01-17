Тюменкие курсанты освоили программу "Санитарный инструктор"

Фото центра "Аванпост", источник: vk.com/avanpost72

Курсанты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" учатся оказывать первую помощь. В рамках обучения, которое проводилось на новогодних каникулах, они освоили программу "Санитарный инструктор".

Занятия проводили специалисты Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы. Они включали не только теоретическую часть, но и отработку полученных знаний на практике. С помощью специального манекена курсанты тренировались проводить сердечно-легочную реанимацию. Некоторые приемы, например, способы изменить положение пострадавшего при травме позвоночника, они изучали, используя друг друга в качестве "манекена", пишет "Вслух.ру".

В рамках подобных курсов юные тюменцы получают навыки и углубленные знания по оказанию первой помощи в условиях бытовых происшествий, природных и техногенных катастроф, ДТП, а также боевых действий.