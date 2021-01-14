На тюменских трассах работают пункты обогрева

В морозные дни спасатели Тюменской области продолжают помогать автомобилистам, оказавшимся в затруднительной ситуации на зимних трассах.

За минувшие сутки шесть раз подвижные пункты обогрева пожарно-спасательных подразделений реагировали на сообщения водителей, замерзших на дорогах региона. Во всех случаях сотрудники ведомства при помощи тепловых пушек произвели обогрев двигателей транспортных средств и согрели их водителей в кабинах подвижных пунктов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что если на дороге произошла непредвиденная ситуация, в первую очередь следует позвонить по номеру 101 или 112. Прежде чем отправляться в дальнюю дорогу в холодную погоду, необходимо хорошо к этому подготовиться: взять запас топлива, теплую одежду, еду, термос и средства связи, проверить исправность транспортного средства.