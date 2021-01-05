Тюменский косметолог поделилась советами для ухода за кожей зимой

Холод, снег и ветер зимой становятся настоящим испытанием для кожи лица. В помещениях с отоплением усиливается сухость, резкие перепады температур также оказывают негативное влияние. Как избежать покраснений, шелушения и потери эластичности – рассказала тюменский косметолог Светлана Мазурова.

По словам эксперта, в холодное время года важно правильно подобрать уходовую косметику. Причем в косметичке должны быть как питательный крем, так и увлажняющий – понадобятся оба.

Увлажняющий крем насыщает кожу влагой. Это важно, так как отопление в помещениях снижает влажность воздуха на 30-40%, и атмосфера вытягивает из кожи воду. Крем восстановит ее запасы. Но он должен быть более плотной структуры, чем летом, и наносить его нужно за несколько часов до выхода из дома, чтобы успел впитаться.

Питательный крем обогатит кожу полезными веществами, будет способствовать обновлению клеток, восстановит барьерную функцию. Его нужно наносить на кожу перед долгими зимними прогулками.

Косметические продукты для зимнего ухода имеют более густую консистенцию, плотную текстуру, содержат витамины и минеральные соединения, обеспечивающие дополнительное питание и защиту в холода, пишет "Мегатюмень".

"Если у девушки чувствительная кожа, после нахождения на улице покрывается красными пятнами и страдает от зуда, то необходимо использовать кремы для лица из аптечных серий. Они содержат минимум отдушек и консервантов, хорошо снимают признаки раздражения и воспаления", - добавила косметолог.