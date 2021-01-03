Онлайн-проект из Тюмени оценили на федеральном уровне

Крупные онлайн-проекты реализовал региональный центр "Семья" в 2020 году. Один из них признан лучшей практикой в России.
Проект Семья#ПроВсё изначально был ориентирован на школьников, которые находились на дистанционной учебе. Но позже его участниками стали целые семьи. Они выполнили в общей сложности более 40 заданий, набрав свыше 56 тыс. просмотров в Интернете.
Совместно с Областным центром профилактики и реабилитации был реализован проект "ЗОЖги", направленный на профилактику и противодействие всем видам зависимости, в том числе депрессивно-суицидальных намерений.
Методику оценки рисков и угроз безопасности в семье "Светофор" презентовали на федеральном уровне. Как рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова, это новый инструмент для специалистов, который позволяет оперативно выявлять и изучать ситуацию в семье, определять социальные риски и угрозы безопасности, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".
"Эту идею мы подали в Агентство стратегических инициатив и предложили на Всероссийский форум "Вместе — ради детей!" - ежегодную большую встречу специалистов, которые работают с семьей и детьми. На форуме мы стали победителем, наша практика признана лучшей в России", - добавила Елена Перминова.
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