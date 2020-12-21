Медицинский блогер рассказал тюменцам о лечении COVID-19

Фото предоставлено проектом "Концептхаб"

В Тюмени прошла финальная лекция 2020 года проекта "КонцептХаб", ее спикером стал врач, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов.

"Любая эпидемия, любой инфекционный процесс имеет свои законы. Он развивается до тех пор, пока есть чувствительность. Да, понятно, что болеют не все, но многие", — отметил Алексей Водовозов.

Лектор подготовил для слушателей подробный материал о лекарствах и вакцинах от COVID, а также рассказал, как совершенствовались методы лечения в течение года. Алексей Водовозов объяснил принципы создания и работы вакцин, а также поделился опытом участия в тестировании первой российской вакцины от коронавируса.

Запись всех лекции можно посмотреть на YouTube-канале проекта.