Медицинский блогер рассказал тюменцам о лечении COVID-19

В Тюмени прошла финальная лекция 2020 года проекта "КонцептХаб", ее спикером стал врач, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов.
"Любая эпидемия, любой инфекционный процесс имеет свои законы. Он развивается до тех пор, пока есть чувствительность. Да, понятно, что болеют не все, но многие", — отметил Алексей Водовозов.
Лектор подготовил для слушателей подробный материал о лекарствах и вакцинах от COVID, а также рассказал, как совершенствовались методы лечения в течение года. Алексей Водовозов объяснил принципы создания и работы вакцин, а также поделился опытом участия в тестировании первой российской вакцины от коронавируса.
Запись всех лекции можно посмотреть на YouTube-канале проекта.
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