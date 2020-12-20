Тюменские экологи дают советы по выбору новогодней ели

С приближением Нового года тюменцы в который раз задаются вопросом, какую елку ставить дома: искусственную или живую? Как встретить зимние праздники и не навредить природе, рассказала руководитель экологического объединения "Круговорот" Кристина Шелемеха.

"Я призываю всех людей не зацикливаться на оппозиции "искусственная или настоящая ель", ведь помимо этих решений сейчас появляется много других интересных идей. Например, на Pinterest можно посмотреть, как елки выкладывают с помощью гирлянды, мишуры, решетки или веток, найденных в лесу. Создать символ праздника можно из нестандартных материалов, к тому же в моду входят минималистичные елки из деревянных палочек", - отметила она.

При покупке елки нужно учитывать различные нюансы: как она произведена, каким образом транспортировалась до места продажи, сколько эксплуатировалась и как будет переработана.

По словам Кристины Шелемехи, искусственное дерево лучше всего покупать на Авито. Это связано с тем, что у такой ели большой углеродный след, который она вырабатывает за 10-20 лет. Поэтому желательно, чтобы дерево было с каким-то капиталом лет в работе, то есть не новое.

В идеале, лучше всего выбирать искусственную елку, произведенную в России. Это необходимо для того, чтобы снизить транспортный след. А вот с переработкой такого дерева могут возникнуть проблемы. Конечно, можно ее разобрать – достать металл и твердые пластиковые детали из полипропилена, но вряд ли кто-то будет этим заниматься.

Покупать живую елку следует на специализированном базаре. Главное, чтобы он был легальным. Список адресов, как правило, публикуется в СМИ и на официальных порталах.

"Лучше выбирать деревья, заготовленные в нашем или ближайших регионах. Сейчас есть такой тренд, когда в Россию привозят деревья, выращенные на европейских плантациях. Это не экологично. У таких деревьев большой транспортный след, это абсурдно. У нас у самих есть площади, чтобы выращивать красивые новогодние деревья", - считает эколог.

Покупка "честных" натуральных елок не вредит экологии, а помогает сохранению лесов. Дело в том, что елки для Нового года выращиваются специально. Как правило, на полосах, над которыми идут линии электропередач. Деревья там гарантированно не вырастут: их придется срезать, иначе они будут упираться верхушками в линии электропередач. А лесничество благодаря продаже натуральных елок получает дополнительные деньги на поддержание и сохранение лесов и меры противопожарной безопасности, пишет "Мегатюмень".