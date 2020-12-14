Специалисты рассказали, как выбрать вкусные мандарины

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал, как выбрать самые "праздничные" фрукты – мандарины.

Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то храните их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6ºС градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся.

Цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать, и после этого тщательно мыть руки, потому что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент.

Бумагу, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом, препятствующим образованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты. Поэтому перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом.