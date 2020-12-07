Тюменцы могут провести интересные выходные в Челябинске

Многие тюменцы воспринимают Челябинск как центр промышленности. Тем не менее, в уральском городе есть множество достопримечательностей и интересных мест, чтобы провести здесь интересные выходные.

Главная пешеходная улица Челябинска - Кировская. Местные зовут ее Кировкой, челябинским Арбатом. Променад является отличным местом для местных и гостей города, чтобы заняться шопингом, перекусить или развлечься. Список интересных мест на Кировке обширен: скульптуры и постаменты "Нулевой километр", "Модница перед зеркалом", широко известный "Погонщик верблюдов". Есть на улице крайне необычный для Урала музей, где экспонируются орудия пыток инквизиции. Отдельного упоминания заслуживает новогодняя иллюминация променада.

Главный объект в Челябинске, который привлекает туристов, это метеорит. Необычный "экспонат" упал на город 15 февраля 2013 года в ходе торможения в атмосфере Земли небольшого астероида. Теперь метеорит располагается в Государственном историческом музее Южного Урала и пользуется вниманием любознательных посетителей, пишет "Тюменская область сегодня".