За выходные на тюменских дорогах остановили полсотни пьяных водителей

За минувшие выходные в Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали 47 пьяных автомобилистов. Еще 8 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 11 из них сели нетрезвыми за руль повторно и подлежат уголовной ответственности по статье 264 УК РФ.

Так, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автоинспекторами был остановлен автомобиль "МАЗ". Им управлял 52-летний тюменец с явными признаками опьянения. Показания алкотестера составили 0,46 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что почти в три раза превышает норму. По признанию водителя, накануне он употреблял пиво. Автомобилист привлечен к административной ответственности, грузовик помещен на спецстоянку.

Также был задержан нетрезвый водитель "Шевроле", который пытался скрыться от наряда Росгвардии. Выяснилось, что у водителя отсутствуют водительские права. Он был привлечен к административной ответственности. До этого его дважды наказывали за нетрезвое вождение без прав.

В этом году на территории Тюменской области произошло 220 ДТП с участием нетрезвых водителей, погибли 38 человек, ранены 317.