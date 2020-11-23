Результаты проекта "Шансон – не сон!" станут известны уже в четверг

Победителя грандиозного проекта "Шансон – не сон!" объявят уже в четверг! Песня счастливчика прозвучит в федеральном эфире Радио Шансон.
В конкурсе принимают участие 19 авторов-исполнителей шансона по-русски, среди которых и начинающие исполнители, и известные тюменские авторы. Каждый из них надеется на поддержку! Проголосовать за участников и исполнить заветную мечту вы можете по ссылке.
Победителей будет несколько: обладатели первого и второго места народного голосования получат ротацию своей песни в эфире Радио Шансон Тюмень. Участнику, занявшему 3 место, достанется запись собственной композиции в профессиональной звукозаписывающей студии. Обладателя гран-при определит редакция Радио Шансон Москва. Его песня зазвучит на волнах Шансона по всей стране.
Генеральный партнер - стоматология "Ультра-Дент". Партнер проекта - сервис & маркет "Шинтоп". Возрастное ограничение по радиостанции 12+. Возрастное ограничение на участие в конкурсе 18+.
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