Тюменец осужден к шести месяцам колонии за пьяное вождение

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 52-летнего мужчины. Тюменец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ).

12 августа 2020 года в десять часов вечера на улице Дружбы автоинспекторы остановили "ВАЗ-2111". Во время общения с водителем у полицейских возникло подозрение, что он находился в состоянии опьянения. Проведенное освидетельствование это подтвердило.

В апреле 2019 года тюменец за нетрезвое вождение был осужден к 300 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 2 года 11 месяцев.

На этот раз суд назначил мужчине 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он на 2 года 6 месяцев лишен права управления транспортом.