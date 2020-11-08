В Тюменской области за сутки коронавирус подтвердился у 19 детей

153 пациента с коронавирусом выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, 19 из них - дети. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 14 623 коронавирусных больных, сообщает ОперШтаб.

9 415 человек уже выздоровели, в том числе 49 - за прошлый день. Под медицинским наблюдением находятся 2 270 человек, 21 из них - на искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 91 пациент с коронавирусом. О трех из них собщили 7 ноября: 61-летний мужчина, женщины 71 и 59 лет скончались от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии и хронических заболеваний.

В целом по России за минувшие сутки выявлено 20 498 случаев коронавируса, с начала пандемии - 1 774 334. За весь период зафиксировано 30 537 летальных исходов, выздоровели 1 324 419 человек.