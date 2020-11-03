В Тюмени предлагают обустроить сквер в честь Владислава Крапивина

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

С предложением сделать озелененную территорию и назвать ее в честь писателя Владислава Крапивина к главе города Руслану Кухаруку обратился Рафаэль Гольдберг. Главный редактор газеты "Тюменский курьер", почетный гражданин Тюмени предложил для этих целей территорию на месте снесенного дома по четной стороне улицы Ленина между улицами Кирова и Семакова.

"Скверик находится в нескольких минутах ходьбы от дома, где родился и рос Славка с улицы Герцена, как он сам себя называл. По соседству со зданием, где была начальная школа, там будущий писатель учился читать и писать, и в одном квартале от дома, где жил профессор Тюменского университета Крапивин", — рассказал Рафаэль Гольдберг.

Руслан Кухарук отметил, что опыт реализации подобных проектов есть, в ближайшее время предложение обсудят с горожанами на портале "Я решаю!".