142 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса, 142 их них - в Тюменской области. С начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 11 692 человек.

За сутки в регионе выздоровели 24 человека, всего с начала года - 8 104. Лечение на ИВЛ проходят 22 больных. За весь период пандемии скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.