Тюменцы выпустили видеоролик об опасности нетрезвого вождения

В Тюмени выпустили социальный видеоролик "Исход", который рассказывает об опасности употребления алкогольных напитков за рулем.

По сюжету молодой человек после употребления горячительных напитков садится за руль автомобиля. Он не может даже попасть ключом в замок зажигания, но это его не тревожит. Однако по дороге мужчина осознает, что не справляется с управлением и сталкивается со встречной машиной, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Молодые люди не всегда задумываются о последствиях, поэтому важно напоминать насколько масштабны и плачевны те варианты, которые могут произойти, если принять рискованное решение. Например, сесть за руль в нетрезвом состоянии", — отметила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

По данным ГИБДД, за восемь месяцев в Тюменской области произошло 140 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них пострадали 209 жителей. Двадцать восемь человек погибли.