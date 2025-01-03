О рисках подростковой преступности рассказала тюменский инспектор

Серия видеоинтервью, посвященных профилактике преступного поведения среди детей и подростков: "Ребенок стал воровать — что делать?", "Что нужно знать о постановке подростка на учет" и две части "Мой ребенок "закладчик" — что делать?". Видеоролики можно увидеть в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей".

В первом интервью Мария Дидрих — начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 7 УМВД России по г. Тюмени, рассказала о том, какие факторы могут привести к совершению преступления.

Специалист дала рекомендации о том, как действовать, если ребенок подозревается в воровстве, и перечислила виды наказания, которые он может понести за это. Мария Дидрих объяснила, что наказание за подобные преступления зависит от суммы украденного и может варьироваться от штрафа до лишения свободы для несовершеннолетних.

Во втором интервью эксперт поделилась, какие действия ребенка могут стать причиной постановки на учет. Она объяснила разницу между постановкой на внутришкольный учет и в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). По словам эксперта, учет в ПДН предполагает более серьезные нарушения, которые влекут за собой более серьезные последствия.

В третьем видео Мария Дидрих перечислила признаки, по которым можно определить, что ребенок распространяет наркотики. Она также рассказала, как дети вовлекаются в этот процесс и почему они могут стать "закладчиками".

Во второй части интервью эксперт затронула вопросы, касающиеся последствий распространения наркотиков, - сообщает Мегатюмень.