Организаторы праздников в Тюмени дают рекомендации о проведении детского дня рождения в пандемию

Пандемия – не повод отменять празднование детского дня рождения. Если проявить фантазию и смекалку, то организовать веселый праздник можно с учетом санитарных норм и профилактических мер.

Организатор событий из Тюмени Мария Швецова поделилась, как провести детские именины весело и безопасно.

Можно пригласить гостей не к себе домой или в детский центр, где легко заразиться, а в парк, сквер, на набережную и провести игровой квест на свежем воздухе. Задания продаются готовые или их легко придумать самому. Нужно заранее разложить бумажки в разные места и в конечном пункте закопать коробочку со сладостями", - отмечает эксперт.

Можно устроить веселые старты на дворовой детской площадке. Еще один вариант – пригласить в парк аниматора с готовой игровой программой.

Если же вы и ваш ребенок на самоизоляции, то аниматоры сейчас предлагают устроить праздник онлайн, через специальные сервисы в интернете. Подключиться к конференции могут друзья именинника со своих компьютеров или телефонов.

В качестве подарка можно собрать для ребенка фильм из видео-поздравлений друзей и родственников, чтобы не собирать большую компанию. Так он будет чувствовать себя в центре внимания, услышит много добрых слов от близких людей, пишет "Мегатюмень".