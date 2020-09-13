Осенью тюменцам советуют укреплять волосы

Во время смены сезонов из-за изменений погоды и осадков волосы могут утратить красоту и блеск. Поэтому осенью парикмахеры и врачи рекомендуют подключать витаминные комплексы и специальный уход.

Парикмахер Наталья Гурьянова рассказала, что осенью мы сталкиваемся с рядом небольших, но ощутимых и видимых невооруженным глазом проблем: теряется блеск, локоны сохнут, становятся ломкими, выпадают и электризуются. По словам бьюти-эксперта, при сухости волос и кожи головы на помощь придут витаминные комплексы с Омега-3 и витамином D. Однако перед их употреблением нужна консультация врача.

При ломкости волос стоит обратиться в салон красоты, где предложат современные и достаточно доступные процедуры – биопластику или коллагирование, при которой натуральный белок встраивается в кортекс волоса и заполняет пустоты.

При выпадении волос необходимо посетить врача-трихолога, который может назвать точную причину. Поводом для уменьшения количества волос может быть ряд внутренних болезней. Также можно подключить специальные шампуни.

По словам парикмахера, против электризации помогают специальные спреи, которые наносят на волосы, что помогает убрать статическое электричество.

Чтобы сохранить пышность прически при ношении головных уборов, парикмахер советует использовать специальные средства с пометкой "для объема", пишет "Тюменская область сегодня".