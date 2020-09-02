В кадетском училище начался новый учебный год

В Тюменском президентском кадетском училище состоялось торжественное построение, посвященное Дню знаний и началу учебного года. Первого сентября на плацу собрались кадеты всех курсов, командование, сотрудники училища и почетные гости.

В начале торжественного мероприятия под звуки оркестра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова был исполнен гимн Российской Федерации. Заместитель начальника училища по воспитательной работе Владимир Свалов зачитал поздравительную телеграмму от Министра обороны Росийской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Затем к присутствующим обратилась преподаватель кафедры естественных наук, победитель конкурса профессионального мастерства "Педагог года - 2019" Наталья Саранчина. Она пожелала новоиспеченным кадетам не сдаваться и пройти весь путь до конца. В свою очередь от лица родителей пятиклассников поздравил Игорь Дмитренко.

"Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые прозвучали сегодня. Я поздравляю весь личный состав с началом нового учебного года!", – сказал начальник училища генерал-майор Михаил Логинов.

Во время концертной программы на плацу училища прозвучали музыкальные номера. Сначала с Днём знаний поздравили кадет 8 "Е" класса Александр Андриянов и классный руководитель 8 "В" класса Елена Михайловна Ковалёва. Они исполнили песню "Мальчишеское братство". Затем десятиклассник Богдан Козлов и классный руководитель 11 "А" класса Алексей Зюба выступили с известной композицией "С чего начинается Родина?". В ответ пятиклассники прочитали трогательные стихи о кадетской жизни.

В завершение торжественной линейки воспитанники училища запустили в небо воздушные шары, а пятиклассник Виктор Данин дал первый звонок. После этого кадеты прошли по плацу торжественным маршем и отправились в учебный корпус, где состоялись классные часы.