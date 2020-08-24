На тюменских трассах выявили самые аварийные участки

15:01 24 августа 2020
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В Госавтоинспекции Тюменской области определили самые аварийные участки федеральных автодорог в 2019 году. 9 ДТП произошло на 193-м километре автодороги Курган — Тюмень, 7 ДТП — на 235-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 6 ДТП — на 241 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

"Сегодня в Тюменской области проходит профилактическое мероприятие "Трасса". В связи с возвращением жителей северных округов из отпусков к началу учебного года, трафик на автодорогах увеличился, по ним следует много транспорта, перевозящего детей. Автоинспекторы выявляют грубые нарушения ПДД, в том числе превышение скоростного режима, нарушения правил перевозки детей, выезд на встречную полосу", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , трасса
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